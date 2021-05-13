Сеул, , 15:47 — REGNUM Правительство Сеула рассматривает возможность введения запрета на распитие алкогольных напитков на территории одиннадцати парков. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации Сеула.

По их словам, данные меры будут приняты с целью сокращения числа несчастных случаев, а также в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что в конце апреля текущего года тело 21-летнего студента-медика было найдено в реке Ханган. Перед этим в парке возле реки он вместе с другом выпил около девяти бутылок разных алкогольных напитков. Точная причина смерти не установлена, однако предполагается, что ею может быть чрезмерное употребление алкоголя.

В связи с данным инцидентом общественность обратилась к властям с просьбой запретить употребление алкоголя на открытом воздухе в прибрежных парках, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Отметим, что мэрия Сеула имеет законодательное право налагать такие ограничения. Поправка к Закону о национальном укреплении здоровья, вступающая в силу 30 июня, позволит местным органам власти определять общественные места как зоны, в которых запрещено распитие алкогольных напитков, и налагать на нарушителей штраф в размере 100 тыс. вон (~$88,5).

Известно, что представители администрации Сеула намерены определить детали запрета к концу июня.