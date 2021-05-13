Москва, , 15:22 — REGNUM В России следует ввести запрет на использование социальных сетей детям до 14 лет. Об этом 13 мая заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарии Ирина Волынец на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Омбудсмен отметила, что с подобной инициативой она выходила еще до трагедии в Казани. Но сейчас, после массового убийства детей в одной из школ этого города, данная инициатива стала еще более актуальной.

«Необходимо запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. А в возрасте с 14 до 18 лет, чтобы это происходило с согласия родителей. Мы понимаем, что технически это может быть реализовано только при верификации пользователей. Я не верю, что технически невозможно сделать это в России, и что у нас нет специалистов, которые могли бы реализовать это предложение. Скорее речь идет о политической воле», — сказала Волынец.

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