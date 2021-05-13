Киев, , 15:18 — REGNUM Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро в рамках визита в страну министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэра. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Два соглашения направлены на улучшение водоснабжения Киева и подконтрольной Украине территории Луганской области.

«Подписано рамочное соглашение по поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО «Украинская железная дорога», предусматривающее поставку более 100 локомотивов компанией «Альстом» на сумму до 900 млн евро с уровнем локализации производства 35%», — сказано в сообщении.

Четвёртое соглашение предусматривает поставки 370 спасательных машин для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Я рад, что все, о чем мы договаривались с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, не просто слова. А профессиональные люди смогли все это довести от слов до серьезных соглашений. Все эти четыре соглашения очень актуальны», — прокомментировал событие Владимир Зеленский.

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