Киев, 13 мая 2021, 15:18 — REGNUM Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро в рамках визита в страну министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэра. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Два соглашения направлены на улучшение водоснабжения Киева и подконтрольной Украине территории Луганской области.
Четвёртое соглашение предусматривает поставки 370 спасательных машин для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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