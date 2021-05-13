Москва, , 15:11 — REGNUM Для того, чтобы простому жителю региона России переехать в Москву или Санкт-Петербург, нужно иметь серьёзные основания, причины и хорошую материальную подготовку. Или хотя бы достаточную, чтобы хватило на первое время, пока не обустроится и не наладится, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Если человеку из российского города предлагают работу в Москве, потому что он профессионал своего дела, потому что именно его специальность и квалификация нужна в каком-то проекте, и для этого требуется переезд, с одной стороны, это шанс, с другой стороны — стресс.

Чтобы воспользоваться таким шансом, нужно понимать на какие деньги и где жить. В регионах не у всех большие доходы. Если человек хватается за любую возможность заработать, даже вне привычного дома и своей семьи, речь скорее о выживании.

Может быть и другая история, когда человеку тесно в маленьком городке, нет мест для его более полной реализации, и он едет туда, где шансов больше, чаще в столицу.

Понадобятся средства на аренду квартиры, комнаты, или хотя бы койко-места. А это в столице точно дороже, чем в регионе. Бывают контракты, когда сотруднику оплачивает жилье пригласившая организация.

Но исключительны ситуации, когда не пожив в другом городе какое-то время, не имея там до этого друзей или родных, работы или другого источника дохода, человек сразу покупает себе квартиру для жизни.

Возросшие показатели приобретения нового жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Мурманске могут свидетельствовать об участившихся переездах и миграциях лишь косвенно.

Новостройки могут являться инвестиционными покупками как для коренных жителей, так и для жителей других районов, не обязательно для жизни, а на перспективу детям, родителям, для сдачи в аренду и т. д.

Самыми комфортными городами для переезда и жизни в России следует считать те, в которых развитая инфраструктура, чистая экология, заботливое отношение к жителям, развитая социальная жизнь, образование, сопоставимый уровень доходов и необходимых на жизнь расходов (низкие цены на жилье и продукты), желательно живописная природа, мягкий тёплый климат, море и то, что ещё лично важно для переезжающего.

Москва не является лидером среди российских городов по комфортности жизни. Загазованность, изобилие транспорта, метро, огромное количество людей, шум, необходимость быть практически всегда в тонусе, при этом высокие цены на жилье и продукты — не самый лучший набор для ощущения комфорта.

Более комфортными все же есть смысл считать, например, Краснодар, каковым он по статистике и является, а также другие города Краснодарского края. Прекрасен Сочи, если бы не возросшие здесь цены на жилье до уровня московских.

Хороши некоторые областные и районные центры к югу от столицы, где теплее, спокойнее, можно работать и жить (Воронеж, Казань). Интересен почти европейский красивый Калининград и, возможно, новый строящийся Доброград.

Многое в решении переезда зависит от того, какая цель, в совокупности с возможностями: чтобы заработать и повысить уровень жизни, чтобы дать образование детям или получить самому, чтобы спокойно жить и не очень напрягаться, чтобы отдохнуть на пенсии, чтобы стать ближе к семье, или, наоборот, найти новую, чтобы осуществить свою мечту жить у моря (в тайге, у озера), или чтобы просто как-то свести концы с концами, довольствуясь малым», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего россияне переезжают из других городов в Москву. За год спрос на жилье в столице вырос на 36%. При этом в тройку лидеров также попали Петербург с Тюменью.

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