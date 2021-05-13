Москва, 13 мая, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В первом квартале текущего года США увеличили импорт российского мороженого в 3,7 раза, купив в общей сложности 1,9 тыс. тонн российского продукта на общую сумму $4,7 млн. Об этом говорится в отчете Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Мороженое в холодильнике

Уточняется, что в общей сложности Россия за первый квартал 2021 года продала 5,6 тыс. тонн мороженого на общую сумму $14 млн, что на 13% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

При этом отмечается, что США являются главным импортером российского мороженного и на их долю в настоящее время приходится 33% российского экспорта продукта.

На втором месте идет Китай, который ввез на 43% больше российского продукта по сравнению с прошлым годом, что составило 576 тонн в физическом выражении и на 66% до $2,6 млн в стоимостном.

Третье место по данному показатели занимает снизивший поставки российского лакомства Казахстан (986 тонн на $2 млн), также в пятерку главных импортеров мороженного из России входят Монголия и Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая стало известно, что положительное сальдо торгового баланса России в марте 2021 года составило $10,022 млрд.