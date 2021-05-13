Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM На судостроительном предприятии ОАО «Северная верфь» в Санкт-Петербурге рабочего-монтажника тяжело травмировал оборвавшийся трос. Пострадавший находится в больнице с переломом шейных позвонков. По факту случившегося органами СКР на транспорте проводится доследственная проверка.

Как установлено, инцидент произошел днем 12 мая во время работ на рыболовецком судне — ярусолове-процессоре «Марлин», строящемся в Петербурге по заказу ООО «Глобус», основанном товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.

«Монтажник, находясь в помещении трюма, контролировал спуск судна. В ходе производства работ произошел разрыв крепежа троса, который в результате раскачки ударил мужчину», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация, идет работа по установлению обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).