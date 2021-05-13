Санкт-Петербург, 13 мая 2021, 15:18 — REGNUM На судостроительном предприятии ОАО «Северная верфь» в Санкт-Петербурге рабочего-монтажника тяжело травмировал оборвавшийся трос. Пострадавший находится в больнице с переломом шейных позвонков. По факту случившегося органами СКР на транспорте проводится доследственная проверка.
Как установлено, инцидент произошел днем 12 мая во время работ на рыболовецком судне — ярусолове-процессоре «Марлин», строящемся в Петербурге по заказу ООО «Глобус», основанном товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.
«Монтажник, находясь в помещении трюма, контролировал спуск судна. В ходе производства работ произошел разрыв крепежа троса, который в результате раскачки ударил мужчину», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация, идет работа по установлению обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.
По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).
Судно «Марлин» было спущено на воду в ноябре 2020 года. После ввода в эксплуатацию оно будет вести промысел в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. Объектами лова станут треска, пикша, зубатка, палтус, окунь, ерш, камбала. Судно названо заказчиком «Марлин» по имени семейства рыб из отряда окунеобразных, известных оригинальной формой туловища и способностью развивать высокую скорость.