Москва, , 15:08 — REGNUM TikTok-блогер Дина Саева сняла шестиминутный ролик о своей жизни под названием «Коснуться смерти». Она опубликовала видео на своём YouTube-канале 12 мая.

В ролике блогер рассказала о событиях в период с 2019 по 2021 годы — о выкидыше своей матери, смерти отца и употреблении антидепрессантов. В конце видео она пообещала подписчикам, что будет радоваться жизни, несмотря на трагичные эпизоды в её судьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года должна была состояться премьера ролика «Коснуться смерти». Однако Дина Саева решила перенести дату выхода фильма о себе из-за трагедии в Казани.

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