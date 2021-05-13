Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступил банкротный иск, адресованный рыбхозу из города Кулебаки, созданному в 1999 году. Исковое заявление от кредитора пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «СП Групп» из Горно-Алтайска к ООО «Рыбхоз «Велетьма» поступил в суд 6 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 527 701,38 рубля. Подаче дела о несостоятельности предшествовал финансовый спор между компаниями, по которому «СП Групп» взыскало более 1,2 млн рублей по договору займа. Решение суда было вынесено в октябре 2020 года.

Также в феврале 2021 года «СП Групп» в рамках другого спора взыскало с рыбхоза долг в размере 117,11 тыс. рублей, в основе которого также лежал договор займа.

По данным ЕГРЮЛ, рыбхоз учрежден путем реорганизации в июне 1999 года. Его владельцы — директор Павел Сорокин, Анна Сорокина и Марина Литвинова.