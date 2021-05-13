Калуга, , 15:12 — REGNUM В Калуге 13 мая губернатору Владиславу Шапше представили нового начальника регионального управления специальной связи (управление с зоной ответственности ЦФО) Владислава Терехина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатору Владиславу Шапше представили нового начальника регионального управления специальной связи Владислава Терехина Admoblkaluga.ru

Владислав Терехин — выпускник Высшего пограничного военно-политического училища КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова. Обучался в Академии федеральной службы безопасности Российской Федерации и Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

На протяжении нескольких лет Владислав Терехин работал на руководящих должностях в холдинге «ВымпелКом», занимал пост заместителя генерального директора по развитию ООО «Системы поддержки бизнеса». С марта 2021 года и по настоящее время исполнял обязанности начальника управления специальной связи по Калужской области.

Филиал ФГУП ГЦСС — управление специальной связи по Калужской области является региональным управлением специальной связи по Центральному региону, в подчинении у которого находятся 15 территориальных управлений специальной связи. В настоящее время филиалы ФГУП ГЦСС обладают необходимый инфраструктурой для осуществления перевозок особо опасных, опасных и секретных грузов, в том числе негабаритных, а также ценных бумаг, корреспонденции и других отправлений в соответствии с самыми высокими стандартами.

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