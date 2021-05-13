Москва, , 15:05 — REGNUM Мягкая денежно-кредитная политика, которую в свое время проводили развитые страны, обеспечила им приток инвестиций и рост экономики. Об этом 13 мая заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

«Доверие рождается на длительных периодах мягкой денежно-кредитной политики, — сказал Титов. — Наш Центральный банк все годы, начиная с начала 2000-х годов, проводил жесткую денежно-кредитную политику. Тогда вы (обращение к представителю ЦБ РФ, присутствовавшему на заседании — прим. ИА REGNUM) сравнивали РФ с развитыми странами и говорили, что «мы тоже хотим проводить жесткую денежно-кредитную политику, как у них». Хотя не учитывали, что у них был период достаточно мягкой денежно-кредитной политики, который привлек огромное количество инвестиций и обеспечил рост экономики. Сегодня вы говорите, что у них есть доверие, а у нас нет, и поэтому они не повышают ставку и продолжают проводить мягкую ДКП, а мы будем проводить жесткую политику. Давайте тогда не сравниваться. А то сравнение с западными странами происходит всегда в одну сторону».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЦБ РФ заявил об ускорении в РФ роста заработных плат.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России обнаружил, что в РФ ускоряется рост заработных плат