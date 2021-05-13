Улан-Удэ, , 15:05 — REGNUM Агентство лесного хозяйства Бурятии пояснило ситуацию с включением республики в число антилидеров по объёмам незаконных вырубок леса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, чиновники не располагают официальными документами о рейтинге регионов, проведенным «Рослесинфорг».

При этом в агентстве усомнились в точности информации. Как отмечается, за первый квартал 2021 года в регионе зафиксировано шесть случаев незаконной рубки объёмом 470 кубометров.

«За аналогичный период прошлого года с помощью дистанционного мониторинга было выявлено 5 случаев незаконной заготовки объёмом 1,7 тысячи кубометров. Соответственно, объём незаконных рубок за первые 3 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в 3,7 раза», — отметили в агентстве.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Рослесинфорга» включили Бурятию, наряду с Красноярским краем и Иркутской областью в число регионов, на которые приходится больше всего незаконных рубок древесины.