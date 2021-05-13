Уфа, , 15:06 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве своей сожительницы в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 12 мая текущего года в Стерлибашевском районе в деревне Сарайсино было найдено тело женщины 33-лет со множественными телесными повреждениями.

Следователи установили, что подозреваемый вместе с погибшей на ферме. Там он работал скотником, а женщина работала дояркой.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 мая подозреваемый и сожительница поссорились, фигурант уголовного дела нанес потерпевшей несовместимые с жизнью травмы. Стражи порядка задержали мужчину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Свою вину подозреваемый признал.

«Ранее подозреваемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии обвинили в убийстве соседа.