Сухум, , 15:07 — REGNUM Группа российских туристов, находясь в горах Абхазии, оставила на перевале одного из членов команды, так как он оказался физически не готов продвигаться дальше. Об этом пресс-службе МЧС Абхазии рассказала инструктор туристической группы Анна Делёва.

Основную группу встретили члены поисково-спасательного отряда МЧС и доставили в Сухум. Делёва рассказала, что один из членов её группы отказался от тренировок и вызвался пройти по горам маршрут второй категории сложности. В пути выяснилось, что он не выдерживает нагрузок, и группа решила часть маршрута пройти без него.

«Мы были не готовы, к тому, что так сильно испортится погода. Оставили человека в палатке с едой на перевале. Сказали никуда не выходить, что придём, [сходим] в радиальный выход с одной ночёвкой», — рассказала Делёва.

Инструктор рассказала, что планы группы нарушила непогода. Они два дня не могли пробиться к оставленному товарищу, после этого спустились вниз, чтобы связаться со спасателями. Делёва также рассказала, что спасатели на вертолёте добрались до оставленной палатки, но туриста там не нашли.

Поиски гражданина России продолжаются. Делёва винит себя за то, что приняла решение разделить группу и хочет вернуться в горы.

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