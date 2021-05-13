Стокгольм, , 15:03 — REGNUM Создатель Minecraft Маркус Перссон работает над новой пока неанонсированной игрой. Об этом разработчик рассказал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/notch/status/1392528041771999232

Перссон отметил, что его новая игра вдохновлена другим проектом. Он также попросил своих подписчиков не завышать ожиданий — по словам разработчика, он делает эту игру исключительно для себя.

Напомним, Minecraft — это виртуальная песочница с элементами выживания и одна из самых популярных игр на планете. В 2014 году Microsoft выкупила её у Маркуса Перссона.

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