Барселона, Испания, , 15:01 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может подписать новый контракт с клубом после Кубка Америки. Об этом 13 мая сообщает Sport.es.

По информации издания, существует вариант, при котором Месси сконцентрируется на выступлении за сборную Аргентины на Кубке Америки и только после этого приступит к переговорам о новом контракте с «Барселоной».

Также отмечается, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен дождаться окончания аудита финансового состояния клуба. Только после этого он сможет предложить Месси новое соглашение.

Помимо финансовой составляющей, Месси интересует спортивная часть проекта: кто будет тренером, какие игроки придут, а какие останутся.

Напомним, срок контракта Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

Кубок Америки по футболу пройдёт в Аргентине и Колумбии с 11 июня по 10 июля 2021 года.

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