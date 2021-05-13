Токио, , 15:02 — REGNUM На аукционе BH Auction продаётся редкая модель Nissan Skyline R34 GT-R в версии V-Spec II Nur 2002 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего было выпущено 718 машин данной версии. Из них белых автомобилей было всего 159 штук. Пробег выставленного на торги автомобиля составляет 10 км.

Под капотом Skyline R34 GT-R V-Spec II Nur установлена рядная «шестерка» с двойным турбированным наддувом рабочим объёмом 2,6 л. Мощность автомобиля равна 280 л. с.

Стоит отметить, что поколение R34 производилось в период с 1998 по 2002 год, а с нынешнего года японский автопроизводитель начал предлагать заводскую реставрацию модели Skyline GT-R.

Ранее компания Nissan представила на автомобильной выставке в Шанхае кроссовер X-Trail четвертого поколения. Модель собрана на платформе Alliance CMF-C и оснащается трансмиссией е-POWER от Nissan.

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