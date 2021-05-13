Кемерово, , 14:59 — REGNUM Межконфессиональный совет при губернаторе Кемеровской области выступил с заявлением в связи с трагедией в Казани. По мнению членов совета, преступник «пришёл к такому решению из-за отсутствия религиозной веры».

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«Страшная трагедия говорит о том, что в обществе, особенно среди молодёжи, сегодня особенно нужно развивать и укреплять духовные основы. Так возможно уберечь молодых людей от радикализма и духовного вакуума, который, как свидетельствует совершённое преступление, быстро заполняется ложными, смертельно опасными человеконенавистническими ценностями», — говорится в заявлении.

Межконфессиональный совет готов «солидарными усилиями общин традиционных религий региона максимально содействовать воспитанию подрастающего поколения в духе взаимного уважения и любви к ближнему».