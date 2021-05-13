Нур-Султан, , 14:59 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил закон о ратификации соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о порядке обращения продукции. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе казахстанского лидера.

Соглашение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы техническими регламентами ЕАЭС. Закон также утверждает правила обеспечения безопасности такой продукции.

Напомним вышеуказанное соглашение ЕАЭС подписано 3 февраля 2020 года в Москве. Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов сообщал, что соглашение направлено на обеспечение безопасности всей продукции, обращаемой на территории ЕАЭС.