Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Екатеринбурге заменят уличное освещение на улице Бажова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы по модернизации наружного освещения пройдут на участке от улице Карла Маркса до улицы Шарташской. Сети уличного освещения там устарели.

Замене подлежат, в частности, аварийные подводящие линии и воздушные сети. Последние заменят на кабельные и проложат под землёй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выбрали подрядчика на реконструкции развязки у здания концерна «Калина».

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