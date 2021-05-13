Екатеринбург, 13 мая 2021, 14:58 — REGNUM В Екатеринбурге заменят уличное освещение на улице Бажова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работы по модернизации наружного освещения пройдут на участке от улице Карла Маркса до улицы Шарташской. Сети уличного освещения там устарели.
Замене подлежат, в частности, аварийные подводящие линии и воздушные сети. Последние заменят на кабельные и проложат под землёй.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выбрали подрядчика на реконструкции развязки у здания концерна «Калина».
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