Варшава, , 14:57 — REGNUM Психологический ужастик Layers of Fear 2 выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch уже 20 мая 2021 года. Об этом сообщалось в новом трейлере проекта, опубликованном на YouTube-канале студии Bloober Team.

Ранее игра была доступна только на PC, PS4 и Xbox One. Её оригинальный релиз состоялся в 2019 году.

В Layers of Fear 2 игроки возьмут на себя роль голливудского актёра, который соглашается на съёмки на борту таинственного лайнера. Вскоре герой начинает сталкиваться с различными паранормальными явлениями.

Читайте ранее в этом сюжете: В игру Borderlands 3 добавят усиленных боссов