Москва, , 14:56 — REGNUM Компания Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде. Запуская ракеты, которые, как известно, прожигают дыры в озоновом слое, и выводя сотни спутников на орбиту, никакого вреда не наносится. А майнинг криптовалюты наносит вред окружающей среде. Получается парадокс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Причём откуда поступает электроэнергия для конкретных майнеров точно неизвестно. А ведь электричество может поступать как от тепловых станций, работающих на угле или газе, так и от ветряных или приливных электростанций, являющихся экологически чистыми.

Вообще рассуждения об источниках электроэнергии в развитой стране с диверсифицированным производством электроэнергии, бессмысленны.

Электроэнергия поступает в единую сеть, откуда её забирают потребители. И утверждать, что для конкретных целей, в данном случае, для майнинга, электроэнергия производиться именно из ископаемого топлива, по крайней мере, странно.

Это сообщение Илона Маска привело к падению цены бикоина на 17%, до $46,2 тыс. Но уже сегодня биткоин снова растёт, преодолевая отметку $50 тыс. Вообще надо отметить, что мнение и высказывания Илона Маска о биткоине отличаются противоречивостью.

В начале февраля Tesla купила биткоины на $1,5 млрд. Чем сильно подняла его цену на криптобиржах. В компании заявили, что делают эти вложения ради «большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств».

Но ещё через несколько дней Маск назвал это решение безрассудством. По его словам, действия Tesla не отражают напрямую его мнения. Но он считает биткоин — «менее глупой формой ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».

Затем в конце марта компания Теsla продала биткоинов на $272 млн, прибыль составила $101 млн. Вот оно «увеличение прибыли от денежных средств».

На конец апреля рыночная стоимость биткоинов, которыми владела Tesla составляла $2,48 млрд. Имея в руках такой объём рынка биткоина, самое время начать сомневаться в экологичности его майнинга.

А теперь, когда он упал на 17%, пора прикупить ещё. Как-то всё это напоминает манипуляции рынком. Но имея на руках около 2,5% всего рынка биткоина без манипуляций, видимо не обойтись», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Tesla приостановила использование биткоина для покупки производимых ею машин. По словам главы компании Илона Маска, данное решение было принято в связи с ростом потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.

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