Вашингтон, , 15:01 — REGNUM В случае возникновения ядерного конфликта столица России может стать самым лучшим местом для выживания. Об этом 13 мая заявил журналист Калеб Ларсон в статье для американского издания National Interest.

Как отметил журналист, у России имеется план по модернизации противоракетной обороны (ПРО). При этом уточняется, что имеется ввиду система, которая предварительно названа А-235 и она призвана устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, включая борьбу с гиперзвуковыми ракетами.

Также Ларсон напомнил, что в 1972 между СССР и США был подписан Договор об ограничении систем ПРО и, согласно его условиям, количество таких систем в каждой из стран было уменьшено до двух.

При этом одна из таковых могла быть использована для того, чтобы защитить комплекс размещения межконтинентальных баллистических ракет, а вторая — для того, чтобы защитить город, в случае с Советским Союзом — Москву. Также была ограничена до ста численность пусковых установок и ограничено развитие технологий в данной сфере.

В то же время в статье указывается, что вначале столицу России защищала система А-35, ракеты которой были способны сбивать вражеские за пределами атмосферы, что снижало риск выпадения ядерных осадков. Вместе с тем, по оценкам ЦРУ, данная система «не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США», а также не защищает от ядерных взрывов.

Помимо того, как уточняет Ларсон, данная система была в 1995 году модернизирована и теперь в ней ключевую роль играют мобильные пусковые установки, а не подземные шахты и в ней планируется сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая командующий армией Исламской Республики Иран заявил, что технологии, которыми владеет иранская армия, находятся на уровне самых современных технологий в мире, и армия хорошо подготовлена к реагированию на любую угрозу со стороны врагов.