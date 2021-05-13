Москва, , 14:55 — REGNUM «Приземление» в России затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, магазины, поисковики, хостинговые провайдеры, а также игровые дистрибьютеры и онлайн-игры, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Речь идет о компаниях, которые распространяют информацию на русском языке, таргетируют рекламу на российских потребителей, получают прибыль от деятельности в России, обрабатывают персональные данные россиян и имеют не менее 500 тыс. человек ежедневной аудитории в нашей стране», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Так, по его словам, под требования точно попадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks, — естественно, список не полный и не окончательный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о «приземлении» IT-гигантов депутаты Госдумы намерены внести на обсуждение нижней палаты парламента уже в ближайшее время, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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