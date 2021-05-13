Тюмень, , 14:55 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 47 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 мая коронавирусом заразились 35 786 человек. Выздоровели 34 136 человек, скончались 493 пациента с COVID-19 (на четыре человека более, чем днём ранее).