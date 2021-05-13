Москва, , 15:07 — REGNUM Страшной бедой и варварским преступлением назвал российский президент Владимир Путин нападение на детей и сотрудников гимназии в Казани. Об этом он заявил 13 мая перед совещанием с членами правительства.

«Два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», — сказал Путин.

Он призвал участников видеосовещания почтить память погибших минутой молчания. Члены правительства, находясь на связи с президентом, молча встали со своих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев арестован за стрельбу в казанской гимназии по решению суда. Он признался в нападении на учебное заведение, в результате которого погибли семеро детей и двое взрослых.

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