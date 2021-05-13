Москва, , 14:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин включён в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира. Об этом РИА Новости заявил выдвинувший российского лидера на соискание премии писатель Сергей Комков.

«Получил [сообщение от Нобелевского комитета], ответили, что «Ваш кандидат включен в список» и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек», — сказал Комков.

Он напомнил, что Путин уже номинировался на Нобелевскую премию мира в 2014 году.