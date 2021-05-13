Москва, , 14:52 — REGNUM Российский президент Владимир Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021, об этом сообщил 13 мая академик, писатель Сергей Комков.

Ранее Комков выдвинул Путина на премию, отправив соответствующую заявку в Нобелевский комитет в Осло. В норвежской столице её получили 10 сентября.

«Получил, ответили, что «Ваш кандидат включен в список» и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек», — сказал Комков РИА Новости.

По словам академика, российского лидера включали в список нобелевских кандидатов в 2014 году, тогда было номинировано 278 человек.

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