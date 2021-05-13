Фриско, США, , 14:51 — REGNUM В игре Borderlands 3 стартует шестинедельное событие True Trials с повышенной сложностью боссов. Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

До 24 июня 2021 года каждую неделю геймеров будет ждать испытание повышенной сложности, финальный босс которого получит большее количество здоровья и наносимого урона. Сразу после окончания события в игру вернётся ивент «Месть картелей».

ИА REGNUM напоминает, что Borderlands 3 — это кооперативный шутер с элементами ролевой игры, разработанный студией Gearbox Software. Он получил преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

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