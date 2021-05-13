Красногорск, , 14:51 — REGNUM В Подмосковье 952 человека повторно сдали антиковидную плазму, которая необходима пациентам с тяжелой формой COVID-19. Об этом 13 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп, две трети доноров, сдавших антиковидную плазму, возвращаются для повторной донации. При этом в регионе есть доноры, сдавшие плазму более десяти раз.

«Более 70% антиковидной плазмы заготовлено от безвозмездных доноров. Благодаря активной гражданской позиции донорского сообщества Московской области пациенты полностью обеспечены компонентами крови, в том числе и антиковидной плазмой», — сказала Аппалуп.

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