Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM В Ростовской области объявили архитектурный конкурс на разработку проектов модульных домов культуры, передаёт ИА REGNUM 13 мая. По этому случаю организаторы конкурса провели встречу с журналистами в Ростове-на-Дону.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре Александра Шолохова («Единая Россия»), возведение модульных зданий в разы дешевле и быстрее капитального строительства и даже ремонта существующих объектов.

«Вопрос необходимости кое-где ремонта, кое-где строительства домов культуры актуален для всех российских регионов. Это системная проблема. Мы имеем замечательное наследие советского периода, которое выражено в тех домах и дворцах культуры, которые были построены в огромном количестве, и, надо отдать должное, это было очень здорово. Однако всё, к сожалению, имеет свойство ветшать, и эти постройки не исключение. Причём как те из них, которые были построены по хорошим проектам и представляют собой объекты архитектурного искусства, так и те, которые строились, что называется, хозспособом. Однако за прошедшие десятилетия в некоторых территориях они пришли либо в аварийное состояние, либо там произошли катастрофические явления. Например, в Донецке дворец культуры сгорел», — привёл пример Шолохов на пресс-конференции.

Спикер назвал объём работ по ремонту или строительству домов культуры колоссальным, а затраты — космическими. Для сравнения: ремонт самого небольшого дома культуры выливается в суммы от 80 до 100 и более миллионов рублей. Если же речь идёт о конструкциях, которые с самого начала были невысокого качества, ремонт продержится 10−20 лет, затем придётся возвращаться к таким же затратам.

«Стоит отметить, что большинство этих зданий, даже находящихся в отличном состоянии, морально устарели. Они не соответствуют тем требованиям, которые сегодня предъявляют жители к дому культуры, к тем услугам, которые он предлагает. Некоторое время назад было предложено использовать модульные конструкции. Когда говорят о модульных конструкциях, представляют что-то кубическое и недолговечное. На самом деле современная модульная конструкция имеет гарантированный срок использования 25 и более лет, это только гарантия. Это означает, что на самом деле она прослужит дольше. Она быстро возводится, она стоит в разы дешевле тех затрат, которые пошли бы на ремонт или строительство нового здания», — отметил Шолохов.

Как отметила на встрече с журналистами председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина («Единая Россия»), в бюджете Ростовской области на 2022−2023 годы уже заложено финансирование на создание модульных домов культуры. Однако в настоящее время хороших примеров таких быстровозводимых домов культуры нет. Есть быстровозводимые здания, которые используются под дома культуры, но к их внутреннему наполнению и внешнему виду очень много вопросов.

«Ранее дома культуры строились по типовому проекту и были лицом населённого пункта. И нам не хотелось бы, переходя на формат модульных конструкций, потерять это лицо. Мы уверены, что дом культуры не может выглядеть ни как заправочная станция или магазин «Магнит». Есть такой механизм, как архитектурный конкурс, который позволит нам привлечь к проектированию лучших архитекторов», — отметила Мананкина.

В документах конкурса, над которыми шла долгая и кропотливая работа, определено задание, которое описывает требования, предъявляемые к модульным зданиям, и устанавливает критерии, которые необходимо учесть и с точки зрения функционального зонирования, и с точки зрения архитектурно-планировочных решений.

Перед разработкой технического задания был проведён опрос жителей, какими они видят дома культуры будущего и с точки зрения пространственного решения, досуговых мероприятий. В онлайн-опросе приняли участие почти 4 тысячи человек.

«Мы бы хотели, чтобы дома культуры, которые находятся на бюджетном финансировании, также научились зарабатывать. Мы спросили у населения, за что они готовы платить, какие платные занятия они бы посещали. Это или курсы иностранных языков, или студии для съемок, или буфет. Отрадно, что молодёжь высказала мнение, что хотела бы участвовать в добровольческих движениях. И такую возможность необходимо предоставить», — подчеркнула она.

Архитектурный конкурс пройдёт в два этапа. На первом этапе участники представят своё портфолио с примерами проектирования зданий, в том числе модульных. Это необходимо для оценки компетенции архитекторов. И представят проекты, какими они видят такие здания. Оценивать профессионализм участников будут члены жюри. В состав конкурсной комиссии вошли 14 человек. Это опытные архитекторы, сотрудники министерства культуры Ростовской области, молодые специалисты.

«Во второй этап выйдут от шести до девяти архитектурных бюро, мастерских или авторских коллективов, которые будут здания модульных ДК проектировать более конкретно, предметно, в том числе в привязке к конкретным земельным участкам. На финальную стадию мы должны выйти к концу августа», — уточнила Мананкина.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области работает 1221 дом культуры. Многие здания устарели и физически, и морально. Минимум четверть объектов требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии. Лишь половина учреждений оснащена компьютерной техникой, 20% предоставляют гостям доступ в интернет.