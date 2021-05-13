Москва, , 15:11 — REGNUM В России исследователей за последние 15 лет стало на 17,5% меньше, тогда как в других странах их число увеличилось на 30−130%. Об этом президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил 13 мая в ходе парламентских слушаний «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

По его словам, Россия сейчас занимает шестое место в мире по числу исследователей в эквиваленте полной занятости, перед ней в списке находятся Германия и Южная Корея. Несколько лет назад РФ находилась на четвёртом месте.

По относительному числу исследователей на 10 тыс. занятого населения у России 27-место, и позиция страны ухудшается.

«И в целом являемся практически единственной страной в мире с уменьшающимся количеством исследователей — за 15 лет сокращение на минус 17,5%, в то время как практически во всех странах мира типично рост от 30 до 130%», — сказал Сергеев.