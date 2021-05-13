Москва, , 14:43 — REGNUM В России рост заработных плат ускоряется на фоне обостряющегося дефицита трудовых ресурсов. Об этом 13 мая заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рост заработных плат ускоряется на фоне обостряющегося дефицита трудовых ресурсов, — сказал он. — Различные индикаторы фиксируют, что такого спроса на трудовые ресурсы уже давно не наблюдалось. Дефицит трудовых ресурсов будет нарастать, и это будет подталкивать и далее рост заработных плат».

Также он отметил, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

«То, что мы видим на сырьевых рынках, напоминает то, что было в 2007—2008 годах», — сказал Тремасов.

Кроме того, он опроверг обвинения в том, что ЦБ РФ тормозит спрос.

«Мы не зажимаем спрос. Мы вернулись в область нейтральной денежно-кредитной политики. То есть мы убрали избыточные стимулы. Это не зажимание спроса и не жесткая ДКП, — сказал Тремасов. — Рынок оценил, что Банк России адекватно реагирует на усиление инфляционного давления, адекватно реагирует на восстановление экономической активности и соответственно у рынка появились основания полагать, что Банк России не допустит разгона инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тремасов рассказал о том, какими будут траты жителей РФ.

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