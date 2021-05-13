Москва, , 14:43 — REGNUM Рост экономики России по итогам 2021 года составит около 4%, заявил 13 мая директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«В этом году рост (экономики), по-видимому, будет ближе к 4%», — сказал он, выступая на конференции в Москве.

В долгосрочном плане стоит ориентироваться на ежегодный рост около 2%, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, Европейская комиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту валового внутреннего продукта России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%, по сравнению с предыдущей оценкой.

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