Москва, , 14:43 — REGNUM Региональные детские омбудсмены будут просить российские власти наградить учителей, защитивших детей в ходе инцидента в Казани и помогавших им в эвакуации. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

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«От коллег, уполномоченных по правам ребенка в различных регионах России, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей», — написала Кузнецова.

По её словам, именно фотографии учителей школы «должны быть в сети Интернет, на страницах в СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать».