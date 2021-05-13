Сеул, , 14:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает возможность возобновления очных занятиях в детских садах и школах всех ступеней со второго семестра. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей министерства образования страны.

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В настоящее время южнокорейские образовательные учреждения следуют правительственным рекомендациям по борьбе с коронавирусом, проводя очные занятия лишь частично.

Известно, что данный вопрос рассматривается министерством в связи с тем, что к июню текущего года правительство страны намерено ввести новые правила социального дистанцирования.

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В настоящее время министерство образования ведёт переговоры с Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний о том, чтобы завершить вакцинацию преподавателей и персонала школ до конца предстоящих летних каникул.