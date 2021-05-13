Новосибирск, , 14:42 — REGNUM В Новосибирской области составлено более 400 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности. Из них 202 протокола рассмотрено административными комиссиями муниципальных районов и сельских поселений. Об этом сообщает региональное правительство.

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Власти уточняют, что нарушителям назначены штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей. Из них за нарушения противопожарного режима в лесах — 205,5 тысяч. По рассмотренным административным делам назначено 178 наказаний в виде предупреждения.

«За нарушения требований противопожарной безопасности к ответственности привлекаются фермеры. Так, 9 мая индивидуальный предприниматель Бугримов Вадим Алексеевич на своем поле в Тогучинском районе выжигал стерню с помощью привязанной к автомобилю горящей покрышки, — рассказали в областной администрации. — Фермер привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей».

По данным регионального минсельхоза, нарушения требований пожарной безопасности сельхозпроизводителями зафиксированы также в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Каргатском, Коченевском, Кочковском, Куйбышевском, Ордынском, Татарском и Усть-Таркском районах. Сельхозпроизводители-нарушители лишаются возможности получать государственную поддержку в течение года, в том числе и федеральную.