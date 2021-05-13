Казань, , 14:59 — REGNUM В столице Татарии 13 мая представители городской администрации, родители учащихся гимназии №175, сотрудники образовательного учреждения обсудили действия педагогов и экстренных служб во время нападения на школу. Также собравшиеся приняли ряд решений по окончанию учебного года.

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Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, дети из 175-й гимназии будут учиться в 174-й школе вместе, классы перемешивать не будут. Образовательный процесс будут вести те же педагоги, которые первое время помогут детям в адаптации. Принято решение начать занятия с понедельника, 17 мая, а не с пятницы, как в других школах. Эти меры позволят ученикам и педагогам подготовиться, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM напоминает, ученики 9-х и 11-х классов школы №175 в Казани временно будут обучаться в соседних школах. В гимназии, где 11 мая произошло ЧП, проведут в кратчайшие сроки ремонтные работы.

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