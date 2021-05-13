Москва, , 14:41 — REGNUM Деньги, которые граждане РФ не потратили на зарубежные поездки, поддерживают внутренний рынок России. Об этом 13 мая заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«В период кризиса был рост нормы сбережения. Сейчас происходит снижение. В ближайший год население будет тратить больше, чем зарабатывает. Потому что в прошлом году у нас норма сбережения подскочила с 5% до 10%. Поэтому даже при сдерживаемом росте доходов расходы будут расти быстрее, — сказал Тремасов. — Кредиты растут очень уверенно. Это еще один фактор — за предыдущие 12 месяцев население не израсходовало на зарубежные поездки 2 трлн рублей. И сейчас ограничения по зарубежному туризму сохраняются, и соответственно эти деньги поддерживают внутренний рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тремасов оценил эффективность мягкой денежно-кредитной политики Банка России.

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