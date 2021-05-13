Лос-Анджелес, США, , 14:41 — REGNUM Исполнительный директор Amazon Дженнифер Салке объяснила, зачем первому сезона шоу «Властелин колец» нужен такой внушительный бюджет — $465 млн. Её слова приводит издание Collider.

По словам Салке, Amazon готовит «грандиозный сезон, который выстроит весь мир сериала». Она сравнивает его с фундаментом, на котором в дальнейшем будут держатся следующие сезоны и их возможные ответвления.

Напомним, у сериала «Властелин колец» от Amazon всё ещё нет точной даты премьеры. Эксперты предполагают, что шоу выйдет на раньше 2022 года.

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