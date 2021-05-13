Москва, 13 мая 2021, 14:41 — REGNUM Высокая доля концентрации финансовых ресурсов в Москве ограничивает темпы роста экономики России. Об этом 13 мая заявил заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, не добавляет положительного эффекта и высокая доля государства в финансовом секторе страны, отметил эксперт.
«Москва занимает 95% в концентрации денежных ресурсов. Высокая концентрация государственных банков. Такая система не может обеспечить сверхбыстрый экономический рост», — заявил Миркин.
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