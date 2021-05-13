Иерусалим, , 14:48 — REGNUM Израильская армия готовится к проведению на территории сектора Газа наземной операции. Об этом 13 мая заявил на брифинге пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус.

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«Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ударов военно-воздушных сил Израиля по территории сектора Газа погибли 72 человека.