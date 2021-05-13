Москва, , 14:40 — REGNUM Мягкая денежно-кредитная политика помогла российской экономике в период кризиса. Об этом 13 мая заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

«Рост создается не монетарной политикой. С этим Центральный банк полностью согласен. Действительно, в долгосрочном периоде монетарная политика нейтральна. И потенциал роста экономики зависит в первую очередь от роста производительности, от труда и капитала, — сказал Тремасов. — Те факторы, которые создаются структурными преобразованиями, но никак не монетарной политикой. Часто приходится слышать, что Центральный банк не интересует ничего, кроме его таргета инфляции в 4%. И всё. Нет, это не так. В рамках политики таргетирования инфляции, к которой мы перешли, мы в первую очередь регулируем спрос в экономике, и инфляция для нас служит таким термометром, который показывает температуру экономики».

Как подчеркнул Тремасов, в период кризиса год назад Банк России был вынужден перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике.

«Это то, что нужно было в кризис, когда спрос существенно провалился. Мягкая ДКП помогла экономике», — сказал Тремасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что попытка Центрального банка РФ ужесточить денежно-кредитную политику может создать еще большее инфляционное давление.

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