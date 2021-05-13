Москва, , 14:55 — REGNUM За первый квартал 2021 года на российском авторынке было продано почти 39 тыс. новых машин класса премиум — на 4% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом 13 мая сообщает агентство «Автостат».

В числе самых продаваемых машин сегмента премиум по итогам первых трёх месяцев 2021 года оказались кроссоверы Lexus RX (2427 ед.) и немецкие модели Mercedes-Benz GLE и E-Class (2247 и 2004 экз. соответственно).

Кроме того, с января 2021 года по март включительно в России было продано 1856 автомобилей BMW 5-Series, 1688 машин BMW X6, 1434 кроссоверов BMW X5, 1330 экземпляров Mercedes-Benz GLS, 1233 единицы Lexus NX, а также 1199 автомобилей BMW X3 и 1064 штуки Mercedes-Benz GLC.

Напомним, по итогам апреля 2021 года продажи новых автомобилей на российском авторынке выросли почти в четыре раза и составили 151 964 экземпляра.

Читайте также: Компания Haval представит в России пять новых моделей