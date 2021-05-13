Нур-Султан, , 14:45 — REGNUM Журналист Юрий Дудь взял интервью у участников казахстанской группы «Ирина Кайратовна». Он опубликовал видеоролик на своём YouTube-канале «вДудь».

В состав группы входит шесть участников — все они стали звёздами Казахстана благодаря скетчам в «Шоу Ирина Кайратовна» на YouTube. Позже они стали писать музыку. В интервью группа знакомит Юрия Дудя с географией и нравами Казахстана, а также рассказывает об истории своего появления.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 350 тыс. человек. И 48 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».

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