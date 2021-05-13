Москва, 13 мая, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке рейсов из Москвы в израильский Тель-Авив и обратно на один день. Об этом сообщили в компании.

Chris Hoare Международный аэропорт «'Бен-Гурион'». Тель-Авив

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«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — говорится в сообщении.

Пассажиров оповещают о данных изменениях посредством центра информации и бронирования.

Компания предложит пассажирам указанных рейсов однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.