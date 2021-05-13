Ярославль, 13 мая, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области судят 63-летнего мужчину, который не платил работникам своего предприятия. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Pixabay.com Деньги

На скамье подсудимых оказался генеральный директор ООО «Итлан».

"По версии следствия, с июня 2019 года по январь 2020 года руководитель общества не в полном объеме выплачивал заработную плату работникам предприятия. В результате перед пятью сотрудниками организации образовалась задолженность в размере свыше 1,4 млн рублей. При этом денежные средства на оплату труда у организации имелись, однако расходовались на расчеты с контрагентами», — сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования задолженность была частично погашена на сумму свыше миллиона рублей. Сейчас дело передано в суд.