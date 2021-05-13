Кишинёв, , 14:47 — REGNUM Минздрав Молдавии планирует последовать примеру Румынии и запустить «марафоны вакцинации» от COVID-19. Об этом 13 мая заявил в ходе брифинга государственный минздрава страны Денис Чернелеа.

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«Мы готовимся и ищем возможности проведения марафонов вакцинации. Но подробности мы сообщим, когда всё будет готово», — сказал Чернелеа.

Он отметил, что в стране достаточно вакцин от COVID-19, чтобы проводить такие мероприятия. Первый «марафон» планируется запустить через две недели.

Стоит отметить, что в Румынии в замке Бран, известном как замок Дракулы, объявлен «марафон вакцинации». В течение мая по пятницам, субботам и воскресеньям там можно бесплатно привиться от COVID-19. В эти дни вход в замок свободный.

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