Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM В Екатеринбурге предстанет перед судом 37-летний житель, подозреваемый в проведении азартных игр по предварительному сговору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следователей, мужчина и ещё два его сообщника проводили незаконные покерные турниры в арендованном помещении на площади Жуковского. Подельники гражданина уже предстали перед судом. Мужчина подозревается по ч.2 ст.171.2 УК РФ (проведение азартных игр, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Для поимки подозреваемых полицейские провели «контрольную закупку», сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Спецоперация прошла успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саранске вынесли приговор организаторам сети подпольных казино.

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