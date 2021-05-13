Берлин, , 14:41 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» является необходимым Германии экономическим проектом и США не должны принимать решения в данном вопросе. Об этом 13 мая заявил кандидат в канцлеры Германии от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч.

«Вашингтон не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы. Шантаж и угрозы неприемлемы в отношениях партнеров», — приводит его слова ТАСС.

Также кандидат в канцлеры ФРГ подчеркнул, что данный проект является отвечающим интересам Германии и в первую очередь — интересам жителей федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, а потому его необходимо закончить.

«В первую очередь это экономический проект, и именно так его надо рассматривать», — подчеркнул Барч.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что поставки природного газа из России очень важны для Германии, а также являются выгодными и для российской, и для немецкой сторон, и потому строительство трубопровода «Северный поток — 2» необходимо завершить.