Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Российский корабль «Союз МС-20» в декабре 2021 года доставит на Международную космическую станцию (МКС) японского туриста — предпринимателя Юсаку Маэдзаву. Бизнесмен уже начал предполётные тренировки, сообщает 13 мая американская компания Space Adventures.

В сообщении компании говорится, что Маэдзава успешно прошёл медицинский осмотр. Он и его помощник по бизнесу Йозо Хирано полетят на МКС на «Союзе» 8 декабря, корабль стартует с космодрома Байконур.

Японцы проведут на орбите 12 суток. Управлять «Союзом» будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. В июне туристов начнут готовить к полёту в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Контракт на полёт к МКС двух космических туристов Роскосмос и компания Space Adventures заключили в феврале 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава SpaceX Илон Маск объявил, что Маэдзава станет первым космическим туристом, который облетит вокруг Луны.

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